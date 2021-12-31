Tezgahtakilerle yetinmeyip mankeni bile soydular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, iş yerlerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti. Hepsi küçük yaşta olan 4 ila 5 kişilik grup, tezgahlarla yetinmeyip mankenin üzerindeki kıyafeti de çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasını yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 ve 1010 sokaklarda bulunan kapalı çarşı, son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla başa çıkamıyor. 2 yıldır sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı kapalı çarşıda, sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaf, iş yerlerinin önündeki üzerleri branda ile kapatılmış tezgahların yağmalanmış olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Hırsızlık olayının yaşandığı kapalı çarşıya önce polis, arından da olay yeri inceleme ekipleri geldi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını 4-5 kişiden oluşan ve yaşları küçük kişilerin gerçekleştirdiklerini belirledi.

Kapalı çarşıya adeta saldırıp mankeni bile soymuşlar

Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin tezgahlarda bulunan eşofman ve benzeri kıyafetleri almakla yetinmeyip, mağazanın önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp aldıkları gözlendi.

2-3 yıldır bekçi bulunmuyor

Kapalı çarşıda bir bölümünde bekçi bulunmasına rağmen 1004 ve 1010 sokakların kesiştiği bölümde iş yeri sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2-3 yıldır bekçi bulunmadığı, çatıda bulunan projektörlerin yanmadığı, hırsızlıkların da bu bölgede yaşandığı bildirildi.

İş yerinden yüklü miktarda malzeme çalınan Yakup Yağız, kendi aralarında çözüm bulamadıklarını belirterek, “Ne yazık ki çözüm bulamıyoruz. Bekçinin olmaması ve çarşının karanlık olması hırsıza davetiye çıkarıyor. Bazı arkadaşlar yüzünden ne yazık ki bir bekçi tutamıyoruz. Zararımız büyük. Ben kendim kaç kez bekçi buldum. Ama ya bekçi işi kabul etmedi ya da bazı arkadaşlar yanaşmadığı için olmadı. Kısacası her gün burada hırsızlık oluyor. Ufak tefek diye polise yansıtmıyoruz” dedi.