İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1 Lig'e yükselen Tuzlaspor, kupasını aldı

TFF 1.

Lig'e yükselen Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı törenle havaya kaldırdı.


Antalya'da oynanan, TFF 2. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Manisa Futbol Kulübü'ne, 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, Lig'e yükseldi. Mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından düzenlenen kupa törenine katıldı.


Kupa seramonisinde Özdemir'e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da eşlik etti. Şampiyonluk kupasını alan Tuzlasporlu futbolcular, gazetecilere poz verdi. Tarihinde ilk kez Lig'e yükselen Tuzlasporlu futbolcularla o anları özçekimlerle ölümsüzleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.