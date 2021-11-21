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TFF 2. Lig: Serik Belediyespor: 0 - Afjet Afyonspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Afjet Afyonspor 0-0 beraber kaldı.



Stat: İsmail Oğan


Hakemler: Yücel Büyük, Ömer Lütfi Aydın, Bülent Korkmaz


Serik Belediyespor: İsmail Cengiz, Sezer Yıldırım, Atakan Cangöz, Furkan Yaman (Fuat Bavuk dk. 76), Gökhan Payal, Ahmet Abdullah Çakmak, Ferdi Konak, Yusuf Onur Arıkan, Zafer Şensoy (Burak Göksel dk. 84 ?), Sebahattin Usta, Burak Sürmeli (Çınar Tarhan dk. 61 ?), Okan Yıldız


Afjet Afyonspor: Bayram Olgun, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Melik Derin (Mehmet Can Kocabaş dk. 87 ?), Alaattin Hamza Ok (Doğan Ateş dk. 41), Erdinç Pekgöz (Yakup Yiğit dk. 46), Erhan Şentürk, İsmail Haktan Odabaşı (Yusuf Emre Kasal dk. 72), Fatih Aktay (Cihan Özkara dk. 87 ?), Mithat Pala, Celal Hanalp


Kırmızı Kart: İsmail Haktan Odabaşı (Afjet Afyonspor)


Sarı Kartlar: Ferdi konak (Serik Belediyespor), Doğan Ateş (Afjet Afyonspor)

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