TFF 2. Lig: Serik Belediyespor - Sivas Belediyespor : 0 - 3

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: İsmail Oğan

Hakemler: Şevket Teker, Oğuz Akyüz, Barış Sun

Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Çınar Tarhan, Furkan Yaman, Sinan Kalaycı (dk.73 Fuat Bavuk), Gökhan Payal, Yusuf Onur Arıkan (dk.60 Atakan Cangöz), İbrahim Hırçın, Zafer Şensoy (dk.60 Burak Göksel), Sebahattin Usta (dk.60 Ahmet Abdullah Çakmak), Burak Sürmeli (dk.60 Atakan Arslan), Okan Yıldız

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (dk. 85 Muhammet Furkan Işık ?), Ozan Kılıçoğlu (dk. 78 Mustafa Aydın), Timur Kosavalı (dk.85 Oğuzhan Bozkurt), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara (dk. 64 Mahmuthan Samet Acar), Enes Yılmaz, Barış Sağır

Goller: Dk.46 Ozan Kılıçoğlu, Dk.54 Abdullah Topkara, Dk.81 Yücel Candemir (Sivas Belediyespor)

Sarı Kart: Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) - Timur Kosavalı, Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor)