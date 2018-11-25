TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 1 - 1461 Trabzonspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor sahasında 1461 Trabzospor'u 1-0 yendi.
Stat: İsmail Ogan
Hakemler: Erdoğan Özkaya, Emrah Akkaya, Alican Uz
Serik Belediyespor: Cemal, Erdal, Taner (Rauf dk. 81 ?), Samet, Sinan, Ahmet, Abdurrahman, Erman, Burçin, Atakan (Taner Kahrıman dk. 84 ?), Volkan (Hakan dk. 83 ?)
1461 Trabzonspor: Bahadır, İsmail, Mert (Cafer dk. 46), Ahmet, Burak, Yağızcan, Doğukan (Alpay dk. 73), Buğrahan, Safa (Hüseyin Onur dk. 31), Bekir, Serkan
Gol: Volkan (dk. 30) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: Erdal (dk. 16) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Samet (Serik Belediyespor), Mert, Serkan (1461 Trabzonspor)