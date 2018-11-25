İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 1 - 1461 Trabzonspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor sahasında 1461 Trabzospor'u 1-0 yendi.



Stat: İsmail Ogan


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Emrah Akkaya, Alican Uz


Serik Belediyespor: Cemal, Erdal, Taner (Rauf dk. 81 ?), Samet, Sinan, Ahmet, Abdurrahman, Erman, Burçin, Atakan (Taner Kahrıman dk. 84 ?), Volkan (Hakan dk. 83 ?)


1461 Trabzonspor: Bahadır, İsmail, Mert (Cafer dk. 46), Ahmet, Burak, Yağızcan, Doğukan (Alpay dk. 73), Buğrahan, Safa (Hüseyin Onur dk. 31), Bekir, Serkan


Gol: Volkan (dk. 30) (Serik Belediyespor)


Kırmızı kart: Erdal (dk. 16) (Serik Belediyespor)


Sarı Kartlar: Samet (Serik Belediyespor), Mert, Serkan (1461 Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.