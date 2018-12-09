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TFF 3. lig: Serik Belediyespor: 1 - Gölcükspor: 0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gebzesporu 1-0 yendi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gebzesporu 1-0 yendi.



Stat: İsmail Ogan


Hakemler: Feridun Daldaş, Birkan Çanakçıoğlu, Serkan Öksüz


Serik Belediyespor: Orkun, Erdal, Taner (Mehmet dk. 81 ?), Samet, Sinan, Ahmet (Çağlar dk. 92 ?), Abdurrahman, Burçin, Erdi, Atakan (Taner dk.94 ?), Volkan


Gölcükspor: İlyas, Kadir, Erdem, Barış, Furkan (Emre dk. 62), Uğur, Selim, Ali, Sercan (Batuhan dk. 46)), Onur, İsmail


Gol: Ahmet (dk.34) (Serik Belediyespor)


Sarı Kartlar: Atakan, Orkun, Samet, Sinan, Erdal (Serik Belediyespor), İlyas (Gölcükspor)

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