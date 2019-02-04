TGK yönetimi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yönetim kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ankara'daki makamında ziyaret ettiler.

“En üst çatı meslek kuruluşudur”

Ziyarette, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na ilişkin detaylı bilgi veren Genel Başkan Nuri Kolaylı, basın meslek kuruluşu olan TGK'nın, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 94 federasyon, gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünü temsil ettiğini söyledi. Kolaylı, “Günümüz Türkiye'sinde basın meslek kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, demokratik yönetim, eşit ve hakça temsil ile basının sorunlarına etkin çözümler üretme hedefiyle doğdu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, ülkemiz genelinde 8 bölgesel ve genel gazeteciler federasyonunu bir araya getiren, üye ve temsil yetkisi veren federasyonlarla birlikte 86 gazeteciler cemiyeti ile basın derneklerinin güç birliği yaptığı, yaklaşık 20 bin medya çalışanının en üst çatı meslek kuruluşudur” dedi.

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsicisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da, Basın İlan Kurumu ve yerel basının demokrasiye katkıları konusunda ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Gazeteciler Konfedarasyonu'nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni ise, TGK'nın Almanya, Rusya, Çin, Azerbaycan, KKTC ve son olarak Kanada'daki medya örgütleriyle yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yeni, TGK olarak Türkiye'nin yurt dışında doğru anlatılmasına ve tanıtımına katkı konusunda farklı ülkelerde çalışma yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu ise, TGK'nın yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

“Destek olmaya büyük özen gösteriyorum”

Yerel basının, demokrasinin hızlı ve sağlıklı gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Yerel demokrasinin hayata geçmesi ve halkın doğru haber alması yönünde çalışan basınımıza her ortamda destek olmaya büyük özen gösteriyorum. Bu kapsamda Nuri Kolaylı ve TGK'nın çalışmalarını önemsiyorum" dedi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ile Basın İlan Kurumu Genel Kurul Delegesi Şevket Erzen'in de yer aldığı ziyarette, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Sefa Özdemir, Mevlüt Yeni, Erdoğan Erişen, TGK Koordinatörü ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, TGK Genel Koordinatörü Sinan Tunç, Yönetim Kurulu üyeleri; Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Nazmi Pınar, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan ve Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir yer aldı.