THM Kadınlar Korosundan bahar konseri

Konyaaltı Belediyesi THM Kadınlar Korosu, bu yıl Bahar Konseri'yle sezon finali yaptı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne alan, Konyaaltı Belediyesi THM Kadınlar Korosu, koro ve solo olarak toplam 18 eser seslendirdi. “Çekemedim akça kızın göçünü, Al devesi mor köşekli, Bebeğin beşiği çamdan, Hani yaylam” gibi eseri Antalyalılar için seslendiren THM Korosuna, Ahmet Yiğit Aktı şeflik etti. Koronun orkestra gurubunda ise kaval da Prof. Cengiz Şengül, zurna da Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serkan Ertürk, bağlama da Soner Mızrak ve Levent Mercan, klavye de Mustafa Altınay, ritim de Tuğça Uşaklı yer aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi koro gruplarının her yıl onlarca konser ile sahne aldığını belirterek, Türk Halk Müziği Kadınlar Korosunun da bir çok başarılı konsere imza attığını söyledi. Bu yıl THM Kadınlar Korosunun final konseri ile sahne aldığını ifade eden Semih Esen, sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayında da bu tür etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.