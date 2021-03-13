THM Kadınlar Korosu'ndan “Kadın Ağzı Türküler” konseri

Koronun online gerçekleşen “Kadın Ağzı Türküler” konseri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından kurulan Türk Halk Müziği Kadınlar korosu ilk konserini verdi. Çalışan ve ev hanımlarından oluşan koro, pandemi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV ve Kanal V'den online olarak sanatseverlerle buluştu.

Şef Yiğit Aktı Yönetimindeki koro; ‘Eyvanda Yatan Oğlan', ‘Yüksek Yüksek Tepelere', ‘Bebeğin Beşiği Çamdan' gibi birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Koronun en genç üyesi; 14 yaşındaki Özge Alçı'nın hem çalıp hem söylediği “Üsküdar'a Gideriken” adlı esere ise sürpriz olarak İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri küçük bir canlandırmayla eşlik etti.