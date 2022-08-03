Tıbbi aromatik bitkiler toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, ekonomik değeri yüksek alternatif üretim modellerini üreticiye tanıtmak için düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılan kursiyerler bitkileri serada toprakla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının üreticinin bilinçlendirilmesi ve yeni istihdam sahaları açmak için düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu büyük ilgi görüyor. Kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı, keçiboynuzu, defne gibi aromatik bitki yetiştiriciliği alanında üretim yapmak isteyen kursiyerler teorik ve pratik eğitimler alıyor.

Önce eğitim sonra dikim

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta kursiyerler, bitkilerin özelliklerini, yetiştirilmesini, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgileri ediniyor. Kursta ilk olarak bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Teorik bilgilerin ardından da kursiyerlere eğitim aldıkları tıbbi aromatik bitkilerin tohumlama, çelik yöntemi, ekimi ve dikimi gibi uygulamaları sahada gösteriliyor.

Sertifika ile istihdam yolu

Bu çerçevede Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılan kursiyerler Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'ndaki seralarında uygulamalı eğitim aldı. İnsanların tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgisinin her geçen gün artığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Kursumuz 72 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor. Bitkilerin ekimi, toprağın hazırlanışı, dikimi, bakımı ve hasat gibi işlemleri detaylı şekilde kursiyerlerimize anlatıyoruz. Sınıfta anlatılan teorik bilgileri üretim seralarında uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası verilecek. Kursiyerler aldıkları eğitimle kendilerine yeni bir kazanç kapısı sağlayarak meslek sahibi olacak. Bu sertifika ile bitki yetiştiriciliği meslek olarak da yapılabilir” diye konuştu.

“Bilgileri kazanca dönüştüreceğim”

Kursiyerlerden İlkay Eşsiz, kursta öğrendiklerini iş hayatında kazanca dönüştürmek istediğini söyleyerek, “Şimdiye kadar sadece ismini bildiğimiz bitkiler hakkında geniş bilgiler öğrendim. Bitkilerin nasıl yetiştirildiğini ve nerelerde kullanıldığını öğrendim. Kurs sonunda sertifikamı alınca küçük bir alan kiralayıp aromatik bitkiler yetiştirerek aile bütçeme katkıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

“Sağlıklı bir kurs oldu”

“Evimizin balkonunda ya da küçük bir bahçede neler yetiştirebileceğimizi gördük” diye konuşan kursiyer İsmail Seyrek ise “Bitki ve toprakla uğraşmak hem yararlı bir hobi hem de sağlık açısından faydalı. Bitkilerin nasıl ekildiği, sulandığı, yetiştirildiği kısacası tarımının nasıl yapıldığına dair bilgiler edindim. Bugün de eğitimini aldığımız bitki fidelerini kendi ellerimizle toprakla buluşturduk” diye konuştu.