Tıbbı aromatik bitkilerde doğru bilinen yanlışlar eğitimine rekor başvuru

Pandemi döneminde ilginin arttığı aromatik bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışlar , Antalya Ticaret Borsası ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programında masaya yatırılacak

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürmek amacıyla başlatılan ‘Pandemi Günlerinde Tarım Programı' çerçevesinde tıbbi aromatik bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatılacak. 6-7 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek “Tıbbi Bitkiler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı eğitim Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya tarafından verilecek.

“14 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru”

Eğitime başvuru sayısı 2 bini geçti. Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, İspanya, İsviçre, Katar, KKTC, Mısır, Nijerya gibi 14 ülkeden başvuruların olduğu eğitim programına talep yüksek. Zoom ve sosyal medya üzerinden takip edilebilecek ücretsiz eğitimin ilk günü etnobotanik, tıbbi bitkilerin temini ve bilimsel olarak değerlendirilmesini anlatılacak. Eğitimin ikinci günü ise Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya, tıbbi bitkiler, bitkisel droglar, geleneksel bitkisel tedavi ürünleri kalite, etkinlik ve güvenlik eğitimi verecek. Eğitimin ardından sınava tabi tutulacak katılımcılar arasında başarılı olanlara belge verilecek.

“2 ayda 100 bin kişiye eğitim”

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptıkları Tarımda İşbirliği Protokolü çerçevesinde düzenledikleri tarımsal eğitim programlarıyla 2 ayda 100 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını kaydetti. Pandemi döneminde tıbbi aromatik bitkilere talebin arttığını belirten Çandır, bu konuda da farkındalık oluşturmak, bilinen yanlışlar konusunda bilinci artırmak için tıbbi aramotik bitkilerle ilgili eğitim programı düzenlediklerini belirtti.

“Yabancıların da ilgisi yoğun”

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gelen talepler doğrultusunda eğitim programlarını düzenlediklerini belirterek, “Eğitimlere katılım memnuniyet verici. Tıbbi aromatik bitki eğitimine başvuranların sayısı şimdiden 2 bin kişiyi geçti. 14 ülkeden katılımın olacağı eğitim programı uluslararası nitelikte. Halkımızın eğitimlere olan ilgisi bizi daha çok motive ediyor. Eğitim programlarımız devam edecek” diye konuştu. Karaca, eğitime katılacaklara başarılar diledi.