Ticareti takside kaçak sigara, puro ve elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Gaziapaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu ticari taksideki 2 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucunun yanı sıra piyasa değeri 110 bin lira değerinde, bin 700 paket kaçak sigara, 4 kutu puro, 120 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı şüphe üzerine durdurdukları ticari taksideki 2 şüpheli şahsın üzerlerinde yaptıkları aramada, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 15 gram metanfetamin uyuşturucu madde bulunmuştur. Şüphelilerin kullanmış olduğu ticari araç içerisinde yapılan aramada ise, piyasa değeri 110 bin lira olan bin 700 paket kaçak sigara, 4 kutu puro, 120 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.