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Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Güllük Caddesi 4509. Sokak'taki kavşakta meydana geldi. 9509. Sokak istikametinden 4509. Sokak istikametine gitmekte olan Ş.Ö.'nün kullandığı 07 J 0102 plakalı ticari taksi, Hisar Caddesi istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ü.K.'nin kullandığı 07 JR 525 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ü.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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