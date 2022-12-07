Ticari taksi şoförü tartıştığı şahıs tarafından yumruklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darp edildi. Kavgayı çevredeki 3 vatandaşın güçlükle ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Aksu'da öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir kişi arasında önce tartışma ardından ise yumruklu kavga çıktı. Ticari taksi sürücüsü şahsın çok sayıda yumruk darbesine maruz kalırken, kavgayı olay yerinde bulunan 3 vatandaş ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.