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Ticari taksiler denetlendi

Antalya’da ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde 564 araç kontrol edildi, 1 ticari taksi trafikten men edilirken 23 taksi sürücüsüne işlem yapıldı.

Antalya'da ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde 564 araç kontrol edildi, 1 ticari taksi trafikten men edilirken 23 taksi sürücüsüne işlem yapıldı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak amacıyla "Ticari Taksicilere Yönelik" uygulama yapıldı.


Özellikle taksimetre kullanımına dikkat çekilen uygulamada 17 noktada toplam 564 ticari taksi kontrol edildi. 7 araç sürücüsüne 31/1b (Ticari araçlarda taksimetre bulundurmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak) maddesinden, 16 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. denetimlerde 1 araç hacizli yakalamadan trafikten men edilirken, toplam 2.563 TL para cezası kesildi.

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