TİGEM'in narenciye ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, narenciye üretiminde çalışmalarını sürdürüyor. Türk çiftçisi için 2018 yılından bu yana yerli ve milli tohum üretimi yapan işletme, yaklaşık 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yaparak, milli ekonomiye katkı da bulunuyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bölgede tarım konusunda önderlik yapmak için 1939'de kuruldu. Müdürlük, sebze tohumculuğunun yanında 1967'den bu yana narenciye alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Narenciye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Boztepe Tarım İşletme Müdürü Olcay Akın, “TİGEM olarak virüsten arındırıp, narenciye fidanları yetiştirip, bölge halkına sunuyoruz. Global Gab belgesine sahip bir işletme olarak, yıllık 5 bin ton narenciye üretimimiz var. Ürün çeşitlerimiz; sofralık dediğimiz Washington portakal, sıkmalık dediğimiz Valencia portakal, bunun yanında, Interdonat ve kara limon ve freymut cinsi mandalina üretiyoruz” dedi.

Yaklaşık bir ağacın 450- 500 kilogram ürün verdiğini kaydeden Akın, TİGEM olarak narenciye satışını dalında yaptıklarını söyledi.

Yıl içerisinde ihaleyi hak eden firmaların bu ürünleri toplayarak, yurt dışına ihraç ettiklerini ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Akın, şunları söyledi:

“İhale sonucu bizden aldıkları ürünü toplatıp, tasnifini yapan firmaların iyi tarım uygulamaları belgeleri olduğu için, sorunsuz bir şekilde ihraç edebiliyorlar. Narenciye ürünlerimizde ne ilaç kalıntısı nede zararlı bir madde olmaz. Ürünlerimiz tamamen laboratuvar tahlillerinden geçmekte bundan dolayı ihracat bakımından firmalar hiç bir sorun yaşamıyorlar”

30 dekardan 2 bin dekar narenciye üretimine

1967 yılında 30 dekarla başlayan narenciye üretiminin, 2 bin dekara ulaşmasına dikkat çeken Akın, “Narenciyenin ilk anaçları ülkemize 1917-18 yıllarında gelmiş. İlk geldiği yıllarda BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) ve Narenciye Araştırma Kurumları, narenciye fidelerini almışlar, ıslah etmişler. Türkiye'ye narenciye üretimini yayan kurum biziz. Ülkenin ihtiyacı olan tohumluk, damızlık hayvan ve fide üretimi yaparak ve bunun yanında sanayinin ihtiyacı olan tarım hammaddesini temin eden kurumumuz, işte bu noktada araştırma kuruluşunun bulmuş olduğu bir iki fidanı çoğaltarak, Türkiye'ye kazandırmıştır. Şu an üretim kalitesi olarak ve üretim deseninde de yine önderlik yapıyoruz”

“TİGEM tarımın gerçek okulu”

TİGEM olarak tarım piyasasına eleman yetiştirdiklerini de dile getiren Olcay Akın, TİGEM'de çalışan işçilerin pratik ve teorik bilgiye sahip olduğuna dikkat çekti. Akın, “Bizde çalışan işçilerin okul bitirmiş gibi bilgileri oluyor. Üretim konusunda tarım sektörüne yetişmiş eleman, bu işletmeden çıkıyor. Alaylı olarak yetişen tarım işçilerini, tarım dünyasına kazandırıyoruz. TİGEM tarımın gerçek okulu diyebilirim. Teorik ve pratiğin uygulandığı yer burası. Sebze tohumculuğunda da belli bir aşamaya geldik. Şu an da yurt içi satışlarımız bayağı arttı. Taleplerde gün geçtikçe artıyor. Belediyelerle de protokol imzalayıp ortak çalışma yapmak istiyoruz” diye konuştu.