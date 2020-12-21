Tik-Tok fenomenine Döşemealtı'nda Hollywod efektli klip

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan Cioman takma isimli Cihan Emre, “Yak Beni” isimli şarkısına Antalya Döşemealtın'da klip çekti.

Yönetmenliğini Antalyalı Gökhan Çalbay'ın yaptığı klip Youtube da 2 günde 300 bin defa görüntülenme rekoru kırdı. Türkiye'de ilk defa bir klipte Hollywod efekt kullanıldı. Yönetmen Çalbay, daha önce X-Man filmi ile Heros dizilerinde kullanılan efektleri Cioman'in klibinde kullandı. Daha öncede bir çok klip ve filme plato olan Döşemealtı'nda Düzlerçamı ormanında da tam 1 gün boyunca farklı açılardan çekimler yapıldı.

Tik-Tok fenomeni Cioman (Cihan Emre) sözleri Decrat'a Müzik ve Aranjesi Berk Kirtiş'e ait olan “Yak Beni” isimli şarkının klip çekimleri için Antalya'ya geldi. 5 gün boyunca Antalya'da Döşemealtı İlçesi'nin farklı noktalarında çekimler yapıldı. 5 günlük çekimlerin ardından klibin montajına geçildi. Türkiye'de ilk defa kullanılan Hollywod efektli montaj ise 10 gün sürdü. Klip 2 günde 300 bin kez görüntülenerek büyük beğeni topladı.