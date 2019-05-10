Tıp Fakültesinde bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetler tartışıldı

Burhan Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir konferans gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nun oy birliği ile almış olduğu Senato kararına göre Bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetleri, akademik atama ve yükseltmelerde, görev uzatmalarında, kongre ve benzeri etkinliklere katılımda dikkate almama kararı sonrası Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme Kurulu (ARGEK) bünyesinde bulunan Araştırmaları Geliştirme Komisyonlarının (AGEK) düzenlemiş olduğu konuyla ilgili farkındalık oluşturma ve bilgi paylaşımını hedefleyen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tıp Fakültesi AGEK Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver ve çok sayıda Akademisyen katıldı.

Tıp Fakültesi AGEK tarafından, 9 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, konunun Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim sistemimiz ve ülkemiz için önemini vurgulayarak, "Akdeniz Üniversitesi Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda ARGEK olarak Predatör olarak nitelenen akademik faaliyetler konusunda tüm birimlerde farkındalık sağlamak ve bilgi paylaşımında bulunma kararı aldık. Üniversite Senatosu'nun konuyla ilgili aldığı kararların hızla hayata geçtiğini görmek bu konuya verdiğimiz önem açısından son derece mutluluk verici. Söz konusu ekinliği düzenlemeleri nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlığına, Tıp Fakültesi AGEK komisyonuna ve etkinliğin konuşmacısı ARGEK üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın konuşmacısı ARGEK Üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan, bilimsel olmayan Predatör (yağmacı ve avcı) olarak nitelenen akademik faaliyetlerin, özellikleri, bu tip yayınların nasıl belirleneceğini, bu faaliyetlerin bilim camiasına vermiş olduğu olumsuz etkileri ve bilimsel olmayan bu tip faaliyetlerin nasıl önlenebileceği konusunda kapsamlı bir sunuş yaptı. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği konferans soru cevap bölümüyle sona erdi. Toplantı sonunda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim tarafından Prof. Burhan Özkan'a teşekkür belgesi verildi.