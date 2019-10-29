İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TIR, duraktaki midibüse çarptı: 1 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR, yolcu alan midibüse çarptı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR, yolcu alan midibüse çarptı. Kazada midibüste bulunan 1 yolcu yaralandı.


Kaza, Alanya'nın Kızılot Tarım Kredi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine ilerleyen Sadık Yılmaz'ın kullandığı 07 LMÇ 84 plakalı yolcu midibüs, Kızılot Tarım Kredi kavşağında yolcu aldığı sırada, Mahmut Genç'in kullandığı 35 AGR 653 plaka, 35 AGV 300 dorse plakalı TIR yandan çarptı.


Kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Muhsin Gündeşli yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.