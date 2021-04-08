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Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.


Kaza, D400 karayolu Cumalı kavşağı çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Karataş'ın kullandığı 07 DAE 78 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Yasin Aksoy'un kullandığı 42 CLK 68 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaza sonrası sürücü Karataş, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Karataş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin tamamlanması için Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

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