Tıra arkadan çarpan kamyonun kupasına sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tıra arkadan çarpan kamyonun kupa kısmı tıra takılarak koptu. Kupada sıkışıp yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Alanya-Gazipaşa D-400 Karayolu üzerinde bulunan İmamlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Halil Ş. idaresindeki 15 ABA 145 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Bilal D.'nin kullandığı 07 ALZ 277 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Feci kazada kamyonun kupa kısmı tıra takılarak koptu. Kamyon sürücüsü tıra yapışan kupada sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, tırın dorsesine yapışan kupada sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştı. Dorseden kopup düşme riski bulunan kupa, çevreden bulunan odunlarla desteklendi. Uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan kamyon sürücüsü, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.