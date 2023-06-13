Tırdan yola saçılan yakıta trafik polisi kürekle kum atarak önlem aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldaki demirin çarpması sonucu mazot filtresi parçalanan tırdan yola saçılan yakıt, diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Karayolları ekiplerinin Antalya'dan gelecek olması nedeniyle olay yerine gelen trafik polisi, bulduğu bir kürekle yakıt dökülen yolda kumlama yaptı.

Olay, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Eşref Çınar'ın kullandığı 07 FKD 02 plaka ve 07 FKD 46 dorse plakalı tır, Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak çıkışında, yoldaki demirin tekere ve mazot filtresine çarptı. Kaza sonrası mazot filtresi kırılarak yakıt dökülmeye başladı. Araçtan yola yakıt döküldüğünü fark eden tır sürücüsü, diğer araçların yolda tehlike yaşamaması için Batı Side Köprülü Kavşağı'na girmekten vazgeçerek yan yola girdi ve müsait bir yerde park etti.

Araçtan inen tır sürücüsü, yakıtın boşa akmaması için bulduğu 2 adet kovayı değişimli olarak filtrenin altına koymak suretiyle akan yakıtı yeniden aracın mazot tankına geri koydu.

Trafik polisi önlem aldı, kumlama yaptı

Diğer taraftan, araçtan yakıt döküldüğü ve aracın park ettiği yerde diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturduğu bilgisi üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Yunus ekibi, araç çevresinde gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra yolun temizlenmesi ve kumlanması için Karayolları'na bilgi verdi. Karayolları kumlama ekibinin Antalya'dan gelecek olması ve yola saçılan yakıtın diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturabileceğini göz önünde bulunduran trafik polisi, yol kenarındaki iş yerinden temin ettiği kürekle yakıt dökülen bölgeyi kumladı. Tır, yakıt filtresinin değiştirilmesinin ardından yoluna devam etti.