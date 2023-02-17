Tırın altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Antalya'da market dönüşü tırın altında kalan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir marketten alışveriş yapan kadın, evine dönüş için caddeden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinin birkaç metre gerisinden karşıya geçmek isteyen kadını, H.Y., idaresindeki 07 ER 242 plakalı bir tır altına aldı. Metrelerce tırın altında sürüklenen kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının, hayatını kaybettiğini belirledi.

Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Marketten aldığı yoğur kovası kaldırıma bırakılan kadının, üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır şoförü H.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.