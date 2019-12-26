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Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Kaş ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiKaza, Kaş’ın Sütleğen Mahallesi’nde 12.

Antalya'nın Kaş ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti


Kaza, Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalkan Mahallesi'nden Gömbe Mahallesi'ne giden Emrah D. yönetimindeki 67 LG 633 plakalı tır Hasan Yılmaz'a çarptı.


İhbar üzerine ambulans olay yerine intikal etti. İlk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz'ın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Elmalı Devlet Hastanesine, oradan Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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