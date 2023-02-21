Tırın dorsesi çekiciden ayrıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesi, dönüş yaptığı sırada çekiciden ayrılarak yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Dorsenin çekiciden ayrılması sırasında kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Konya'dan Manavgat Sanayi Sitesine büz ve rögar kapağı getirmekte olan Akif Kağnıcı'nın kullandığı 42 P 9049 plakalı tırın dorsesi, Manavgat çevreyolu Kumyolu kavşağında dönüş yaptığı sırada dorsesi çekiciden ayrılarak, çevreyolu bağlantısının kapanmasına neden oldu.

Dorsenin çekiciden ayrıldığı sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlar ve sürücüleri büyük bir tehlike atlattı. Yola düşen dorse yolun uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden olurken, dorsenin iş makinesi tarafından kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı. Dorsenin çekiciden ayrılma anı, yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.