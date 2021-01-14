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Tırla çarpışan ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde, tır ile ticari aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tır ile ticari aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolun Çandır kavşağında bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Yaldız'ın kullandığı 33 NCT 45 plakalı tır, Nihat Özkan idaresindeki 07 ANL 64 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özkan ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tır şoförü Yaldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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