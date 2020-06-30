TİSAB Başkanı Göktaş: "Türkiye'de alınan önlemler İspanya, İtalya ve Almanya'da bile yok"

Türk-İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği (TİSAB) Başkanı Mehmet Göktaş, Türkiye'den çıkışta turistlere test yapılmasının, tedirginliği giderdiğini söyleyerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın havaalanlarında 25 Euro'ya Covid-19'a karşı sigortalaması da Türkiye için büyük avantaj. Türkiye'de alınan önlemler ne İspanya, ne İtalya ne de Almanya'da var" dedi.

İsviçre'de faaliyette bulunan TİSAB Başkanı Mehmet Göktaş, 1994 yılında kurulan birliğin 26 üyesi olduğunu söyledi. Almanya'nın Türkiye'ye 31 Ağustos tarihine kadar uyguladığı seyahat yasağının diğer ülkelerde de etkili olduğunu bildirdi. İsviçre'de de Covid-19 salgınına karşı korku olduğunu ifade eden Göktaş, ''Hastalığa karşı ülkelerine nasıl dönebilecekleri konusunda korku var. Türkiye'deki hastanelerin alt yapılarını merak ediyorlar. İsviçre'deki Türk acenteleri olarak Türkiye'nin sağlık alt yapısının çok iyi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Almanca konuşan ülkelerin seyahat acente sahipleri için bilgilendirme yapılması çok olumlu oldu'' dedi.

"Almanya'dan olumlu tepkiler aldık"

Almanya'dan çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkat çeken Göktaş, Türkiye'den çıkışta turistlere test yapılmasının ise tedirginliği giderdiğini vurguladı. Mehmet Göktaş, "Turizm Bakanlığı'nın da havaalanlarında 25 Euro'ya Covid-19'a karşı sigortalaması da Türkiye için büyük avantaj. Türkiye'de alınan önlemler ne İspanya, ne İtalya ne de Almanya'da var. Türkiye'ye gelecek olanlarda bir korku var. Sürekli gelenlerde fazla iptal olmadı" diye konuştu.

"Gurbetçiler ve Balkan Türkleri büyük ilgi gösteriyor"

Göktaş, Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla Türk bulunduğunu, buna karşılık yine Avrupa'da yaşayan Makedon, Bosna-Hersek ve diğer Balkan Ülkelerindeki Müslümanlar ile Türklerin de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı. ''Balkan ülkeleri Türkiye'ye rezervasyonlarını iptal ettirmedi. İsviçreliler yılda 3 kez tatil yapar. Bu tatillerden biri kış, diğeri kültür ve öbürü de yaz mevsimi deniz tatili. Aileler genellikle Ekim de tatil yapar. İsviçre'den Türkiye'ye uçuşlar da başladı. Uçaklar dolu geliyor. Uçakların uçuşu yarı yarıya düşmüş olsa da Türkiye'ye uçuyor. Temmuz ayı Avrupa için prova ayı olacak.

Avrupa'daki tur operatör ve seyahat acenteleri de Türkiye'deki turizm sektörü gibi krizlere alışık ve baş edebilir. Krizlere alışkınız"