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Tiyatro Akademi Perdelerini Açıyor

Akdeniz Üniversitesi Akademi Tiyatro Topluluğu perdelerini Savaş Aykılıç’ın yazdığı ve Erkan Altay’ın yönettiği ‘Aşk Grevi’ adlı oyun ile açıyor.

Akdeniz Üniversitesi Akademi Tiyatro Topluluğu perdelerini Savaş Aykılıç'ın yazdığı ve Erkan Altay'ın yönettiği ‘Aşk Grevi' adlı oyun ile açıyor.


Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi 12. yılında yepyeni bir oyun ile perdelerini açıyor. ‘Aşk Grevi' adlı oyunun hazırlıklarını tamamlayan Tiyatro Akademi Cuma günü sezonun ilk oyununu Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'de sahneleyecek.


Oyun öncesi Türkiye'nin tanınmış tiyatro ve sinema oyuncuları tarafından aldıkları destek mesajlarının Tiyatro Akademiye güç verdiğini söyleyen Sanat Yönetmeni Erkan Altay, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı coşku ve heyecan içinde sezona başlıyoruz. İlk merkez kampüs gösteriminin ardından fakülte ve meslek yüksekokullarının bulunduğu ilçelere de turne planları yapıyoruz. Desteklerinden ötürü başta Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.


Üniversitenin çeşitli birimlerinden akademik ve idari kadronun yanında öğrencilerin de yer aldığı Akademi Tiyatro Topluluğu on iki yıl boyunca ortaya koyduğu yüksek performansı ve başarılı sahnesiyle Antalya'da alternatif tiyatro olarak yerini almıştır.

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