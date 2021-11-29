Tiyatro öğrencileri, ‘Çok Yaşa' oyunu ile mezun oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri Rus Yazar Anton Çehov'un ‘Çok Yaşa' adlı oyununu oynayarak mezun oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Pandemi döneminde eğitimlerini bir süre uzaktan sürdüren tiyatro bölümü öğrencileri, bu süreçte sergileyemedikleri mezuniyet oyunu ile izleyiciyle buluştu. Rus Yazar Anton Çehov'un ‘Çok Yaşa' adlı oyunu ile seyirci karşısına çıkan tiyatro bölümü öğrencileri, performansları ile beğeni topladı.

“Alkış aldılar”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sahnelenen oyun ilgi gördü. Deniz Büyükuysal Lişesivdin ve Deniz Yılmaz Karaoğlu'nun yönetmenliğindeki oyunun sanat danışmanlığını Gözlem Kurt yaptı. Cihan Şarlak, Habibe Saçlı, Hale Koyun, Osman Demir ve Ömer Baysar'ın rol aldığı oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Emeklerimize sağlık”

Oyun sonrasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, genç tiyatrocuları tebrik etti. Tiyatronun bu atmosferini çok özlediklerini söyleyen Bilgin, “Bu sahnelerde gençlerimizin yetişiyor olmasından dolayı çok mutluyum. Salgın döneminde Muhittin Başkanımız sanata ve sanatçıya hep destek oldu, olmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı önemsiyor ve gerekli desteği veriyoruz. Emeklerimize sağlık” dedi. Başkan Danışmanı Önder Bilgin, daha sonra oyunculara mezuniyet belgesini verdi.