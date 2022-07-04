Tiyatro öğrencileri seyirciden tam not aldı

"Sen Değilsen Kim?" isimli müzikal oyunu sergileyen öğrenciler izleyenlerden tam not aldı.

Üç yıllık tiyatro eğitimlerinin henüz birinci yılını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yıl sonu gösterisinde ilk kez seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadı. Alanında deneyimli eğitmenlerden oyunculuk, tiyatro tarihi ve oyun incelemesi, şan ve dans dersleri alan konservatuvar öğrencileri "Sen Değilsen Kim?" isimli oyunla bugüne kadar öğrendiklerini sergileme imkânı buldu.

Ayakta alkışlandılar

"Kötülük" kavramının tartışmasını, tiyatro sanatının kolektif bilincini deneyimleyerek, müzikal bir oyunla sahneye koyan konservatuvar öğrencileri izleyenlerden tam not aldı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nu dolduran tiyatro severler oyun sonunda izleyici karşısında ilk sahne deneyimlerini yaşayan oyuncuları ayakta alkışladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, oyun sonunda öğrencilere çiçek verdi.