Tiyatro seçmeleri için başvurular başladı

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin Temel Oyunculuk Kursu başvuruları başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in göreve geldiği ilk yılda hayata geçirdiği akademi sahnelediği oyunlarla beğeniler toplamıştı. Yeni dönemde yeni oyuncular kadrosuna katmak isteyen tiyatro akademisinin seçmeleri için başvuru yapmak isteyen adayların 27 Ekim- 9 Kasım tarihleri arasında internet adresini ziyaret etmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen adaylar da telefon numarasını arayabilecek. Usta tiyatrocu Haluk Cömert'in Genel Sanat Yönetmenliğinde eğitim veren Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Akademisi'nin kursuna katılmak isteyen adaylarda aranan şartlardan biri de 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Konyaaltı'nda sanat rüzgarı

Sanatın her türlüsünü Konyaaltı'nda sergilemek istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurdukları ekibin deneyimli olduğunu söyledi. Belediye olarak sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Esen, göreve geldiği günden bu yana temel hizmetlerin yanı sıra kültür-sanat, spor alanlarında büyük ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. İlçe halkının sosyal yaşam standartlarını her daim yükseltmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Esen, “Temel hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Biz bunların yanında yurttaşlarımıza başka neler sunabiliriz her zaman düşünüyoruz. Bu anlayışla kendimizi sürekli güncel tutuyoruz. Halkımızın bizden sanatsal, kültürel ve sportif anlamda beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Tiyatro seçmelerine katılacak tüm oyuncu adaylarına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.