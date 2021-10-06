TOBB ve Visa'dan 1 buçuk milyon KOBİ'ye dijital dönüşüm daveti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB ve Visa işbirliğiyle Akıllı KOBİ Platformu'nun hizmete açıldığını bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, işinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'ler için hayata geçirilen Akıllı KOBİ platformunun hizmete girdiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “KOBİ'ler A'dan Z'ye dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılamış olacak” dedi.

Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası' sekmesinin Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olmasının hedeflendiğini belirten Davut Çetin, “Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ'lerle bu kapsamda buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. İnternet adresinden ulaşılabilen platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ'lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet verecek. Akıllı KOBİ'yi ziyaret eden KOBİ'ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ'ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse eğitim alabilecek” diye konuştu.

“Dijitalleşme yolunda en kapsamlı içerik”

Dijitalleşme yolunda en kapsamlı içerik olduğunu belirten Çetin, “Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası' sekmesinin Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olması hedefleniyor. Bu içeriğe ek olarak Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi' sekmesine ‘İşimi Yönetebiliyorum' KOBİ eğitimleri de dahil edildi. 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları KOBİ'lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. KOBİ'lerin kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler' bölümünde ise KOBİ'lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. Ayrıca bu bölümde KOBİ'ler, finansal kuruluşların Akıllı KOBİ'ye özel ticari Visa kart ve POS kampanyalarına da ulaşabiliyorlar. Platforma kaydolan KOBİ'lere dijital dönüşüm konusundaki mevcut durumlarını TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme” aracıyla tespit etme imkanı sunuluyor. KOBİ'ler çıkan sonuçlara ve ihtiyaçlarına göre kısa ve orta vadeli yol haritalarının hazırlanması konusunda destek alabilecekler” şeklinde konuştu.

“İlk faza ilgi yoğun oldu”

İlk faza ilginin yoğun olduğunu değinen Çetin, “Akıllı KOBİ'nin Mayıs ayında duyurulan ilk fazından bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800'e yakın tedarikçi platforma kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler12 ana kategoride toplam 80 başlık altında toplanıyor. KOBİ'ler bu ürün ve hizmetlere, tedarikçilerin sitelerine yönlendirilerek uygun ödeme koşullarıyla ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.