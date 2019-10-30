Tohum topları İbradı'ya bırakıldı

Muratpaşa Belediyesi, Aydın Kanza Kültür Parkı Salonu'nda, 5 yıl önce devraldığı çiftlikte doğal tarım uygulamaları gerçekleştiren Kutluhan Özdemir'in katılımıyla söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Özdemir, felsefeden uygulamaya doğal tarım konusunda katılımcıları bilgilendirirken söyleşi, atölye çalışmasıyla sona erdi.

Atölye çalışmasında doğanın dengesini bozmadan, doğayla bütünleşik yaşam sürdürmek için kullanılabilecek tek yöntem ve seçenek olarak gösterilen ve aynı zamanda çorak, yanmış, işlenemeyen geniş alanların yeşillendirilmesinde ve ağaçlandırılmasında kullanılan tohum topları yapıldı.

Atölyede yapılan tohum topları, ertesi gün Abdullah Sevimçok Silvil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Platformu üyesi derneklerle birlikte TEMA Antalya, Derelerin Kardeşliği Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Antalya Ormancılar Derneği, TODOKS gibi sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İbradı'nın Karamıklı Yaylası'na yapılan inceleme gezisinde doğaya atıldı.

Gezide İbradı İlçesi Yardımlaşma Derneği adına yapılan basın açıklamasında bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen korunması gereken 9 alandan biri olarak seçildiği vurgulandı. Karamıklı Yaylası'nın aynı zamanda Toros sedirinin, ardıç, ladin ağaçlarının ve yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunun belirtildiği açıklamada, böylesi bir alanda mermer ocağı açılmak istendiği ileri sürüldü

Yapılan basın açıklamasının ardından Muammer Aksoy Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıda Ormancılar Derneği adına Orman Mühendisi Hilmi Gürdal bölgenin orman popülasyonu hakkında bilgi verirken Biyolog ve Bitki Bilimci Abdullah Çetin ise konuşmasında bölgenin bitki zenginliğine dikkat çekti.