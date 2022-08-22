Tonajlı araçların bozduğu yollara onarım

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiği güvenli hale getirmek, sürücülerin kolay ve rahat ulaşımını sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında sürdürdüğü asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Manavgat Belediyesi, orman yangınlarında yanan ağaçların kesiminden sonra nakliye güzergahı olan Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda geniş çaplı bir yol bakım çalışması başlattı. Yüksek tonajlı tırların asfalt yolları parçalayarak ve bütünlüğünü bölerek trafiği tehlikeye attığı yollar, yapılan bakım çalışmalarının ardından tekrar güvenli hale geldi. Ayrıca, yoğun turizm sezonu nedeniyle sıklıkla kullanılan Çolaklı ve Ilıca Mahallelerinde de yol yapım çalışmaları esnafların ve vatandaşların hayatına kolaylık getirecek şekilde yeniden yapıldı.

"Güvenli ulaşım"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yüksek tonajlı araçlar tarafından bozulan ve tahrip olan yollarda bakım ve onarım çalışmalarının kentin tüm noktalarında devam edeceğini dile getirerek vatandaşların güvenli ulaşım önceliğine özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat orman yangınlarından sonra ağaç kesimi için bölgemize gelen yüksek tonajlı tır ve kamyonlar, kesimden sonraki yol güzergahı boyunca yollarımıza büyük ölçüde zarar verdi. Bizler de, halkımızın güvenli ve kolay ulaşım hakkının daha sağlıklı ve modern bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için 106 mahalle genelinde çalışma başlattık. Ayrıca halkımızdan gelen şikayet ve isteklere de özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın adımını attığı tüm yollarda bu bilinçle çalışma yapacağız. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, Manavgat'ın her bir köşesinde olmaya devam edecektir” dedi.