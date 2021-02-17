Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında sırası gelen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sabah saatlerinde aşı oldu. Başkan Topaloğlu, aşı olduğu aile hekimliğindeki sağlık personeli ile de kısa bir süre sohbet etti.

Aşı sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Sıramız geldi ve ilk doz aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımızın bir an önce güvenli şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum” dedi.