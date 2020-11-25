Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sonbahar yağmurlarından sonra ormanlık alanda çıkan mantar köylünün geçim kaynağı oldu.

Sonbahar yağmurlarından sonra ormanlık alanda çıkan mantarları toplayıp, kilosunu 30 TL'den satan vatandaşlar elde ettikleri gelir ile geçim sağlıyor. İlçeye Bağlı Yenikışla Mahallesinden Aslı Uysal (42), bölgede mantarların çıkmaya başladığını belirterek, “Ailemizle birlikte gidip topluyoruz. Bizim mantar sattığımızı öğrenen vatandaşlarımızda topladıkları mantarları bize getiriyor. Her sonbaharda yaklaşık 1 veya 1.5 ay mantar ticareti yapıyoruz. İyi gelir sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Mantar parası ile evimizi geçindiriyoruz” dedi.