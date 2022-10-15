Toplanmayı bekleyen pamuğu dolu vurdu

Antalya'nın Aksu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı cam seraları ve açık arazideki dönümlerce ekili ve toplanmayı bekleyen pamuk alanında zarara yol açtı.

Aksu'nun Yeni Dumanlar Mahallesi'nde sabah saat 05.00'te başlayan dolu yağışı bir saat sürdü. Dolu yağışının ardından 40 dekar cam seranın camları yerle bir oldu. Seralarda bulunan biber, patlıcan ve domates fideleri zarar gördü. Açık arazide ekili, toplanmasına sayılı gün kalan 270 dönüm ekili pamuk alanının yüzde 40'ı bir saat süren dolu yağışında kullanılamaz hale geldi. Seralarında ürünlerinin henüz yeni ürün vermeye başladığını söyleyen bölgedeki çiftçiler, "Hasadı beklerken böyle bir felaketle karşılaştık" dedi.