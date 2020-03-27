Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi

Korona virüs salgınına karşı toplu taşımada yüzde 50 yolcu sayısı ve güvenli mesafede oturulmasıyla ilgili genelge Antalya'da da uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri Kapalı Yol'da da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaparken, herkesi “evinizde kalın” çağrısına uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Korona virüs Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirildi. Karar uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri de toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgenin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe denetimi

Toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından harekete geçen ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından toplu taşımada hizmet veren araçlara yolcuların oturma düzeniyle ilgili bilgilendirme şeması asıldı. Şemaya göre yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek. Sosyal mesafenin korunması konusunda görseller ile vatandaşlar uyarılacak.

65 yaş üstü denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Kapalı Yol'da da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Ekipler yaşı uygun olmayanları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, 65 yaş altı olan vatandaşlara da evde kalın uyarısı yaptı. Zabıta ekipleri ayrıca Kapalı Yol'da bulunan banklara oturulmaması yönünde de vatandaşlara uyarıda bulundu.