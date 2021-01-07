Toplu taşımada kaybolan eşyalar HES kodu ile sahiplerine ulaştırılacak

Antalya'da 2020 yılı içerisinde toplu taşıma içerisinde unutulan ziynet eşyası ve paraların toplam değeri 29 bin 810 lirayı buldu. 15 Ocak itibari ile Antalya'da toplu taşımaya HES Kodu olmadan binişlerin olmayacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “Mümkün olacağı kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza HES kodu sayesinde ulaşıp, bulunan eşyalarını kendilerine teslim edeceğiz” dedi.

Antalya'da 2020 yılı içerisinde toplu taşıma içerisinde unutulan ziynet eşyası ve paraların toplam değeri 29 bin 810 lirayı buldu. Toplu taşıma içerisinde kaybolan eşyalar ilgili birimler tarafından 6 farklı depolama alanına götürülerek teslim alınıyor. Eşyalar kategorilerine göre emniyet, mali hizmetler, kuyumcular odası gibi ilgili birimlerce inceleniyor. 24 saat içerisinde bozulacak eşyalar, ekipler tarafından imha ediliyor. Belirtilen süre içerisinde sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar ise sosyal hizmetlere bağışlanarak ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor. 15 Ocak itibari ile Antalya'da toplu taşımaya HES Kodu olmadan binişlerin olmayacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “Mümkün olacağı kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza HES kodu sayesinde ulaşıp, bulunan eşyalarını kendilerine teslim edeceğiz” dedi.

“Otobüslerde 22 bin 520 TL bulunmuş”

Toplu taşıma içerisinde bulunan mali değerli eşyalardan bahseden Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, “122 adet telefon ve elektronik eşya bize intikal etmiş durumda. Bu eşyalar 3 iş günü içerisinde ilgili emniyet müdürlüğüne teslim ediliyor. 2 bin 986 adet E kent kart unutulmuş vatandaşlarımız tarafından, bu kartlarda kent kart şirketimize teslim edilmiştir. Öte yandan, otobüslerde, 22 bin 520 TL bulunmuş. Bu para, mali hizmetler daire başkanlığımızın emanet hesabına aktarılıyor. Buluntu ziynet eşya olarak da 7 bin 290 TL değerinde otobüslerimizde unutularak bize teslim edildi. Bu eşyalar her ayın ilk haftası kuyumcular odasından değer tespit yapılarak gerekli belgeler alınmak üzere bozdurulup mali hizmetler daire başkanlığına bir yıl süreli aklanmak üzere emanet hesaba yatırılıyor” diye konuştu.

"40 bin TL'lik senet bile unutuldu"

1 ay içerisinde kayıp olan eşyanın sahibinin gerekli yerlere ulaşmaması durumunda eşyayı sosyal hizmetlere verdiklerini söyleyen Uysal, “40 bin TL'lik bile senet bile bulundu. Bu senedi sahibine ulaştırmak için emniyetle irtibata geçtik. TC kimlik numarası üzerinden sahibine ulaştık ve senedi teslim ettik. Vatandaşımız buluntu eşyasını unuttuğu andan itibaren, şoför tarafından bulunması durumunda, 6 depolama alanında bulunan görevlilerce teslim alınıyor. Oradan sonra Ulaştırma Dairesine bağlı mobil ekibimiz depolama alanından günlük bulunan eşyaları toplayıp, kayıp eşya birim sorumlumuza zimmet karşılığı teslim ediyor. Sonraki süreç de, aylık olarak komisyonlarımız kurularak ilgili birimlere gönderiliyor. Eğer günlük akabilecek ve kokabilecek olan eşyalar var ise 24 saat içerisinde ilgili komisyonumuz tarafından imha ediliyor. 1 ay içerisinde vatandaş unuttuğu eşyayı çağrı merkezimize bildirmedi ise sosyal hizmetlere veriliyor ve bu verilen eşyalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor” şeklinde konuştu.

"Parayı ceza almayan şoförlere dağıtıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mustafa Nurettin Tonguç, çağrı merkezlerine gelen şikayet ve istekleri değerlendirdi.

Tonguç, şoförlerle ilgili en çok tehlikeli araç kullanma, durakta yolcuyu almama gibi şikayetlerin yoğunlukta olduğunu dile getirerek, bu durumlarla ilgili gerekli incelemenin ardından cezai işlem uygulandığını belirtti. Cezai işlem sürecinde otobüs kameralarını incelediklerini ve görüntüleri ceza kuruluna gönderdiklerini söyleyen Tonguç, "Kurulda ceza verilen şoföre, gerekli yaptırım uygulanıyor. Bu cezalardan toplanan parayı ise o ay ceza almayan şoförlere veriyoruz. Bir nevi teşvik yapıyoruz. Belediye olarak bu durumda sadece denetim görevini yaparak cezai işlem uyguluyoruz ama o cezayı daha iyi hizmet verene ödül olarak dağıtıyoruz" dedi.