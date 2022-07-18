Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu. Halin kurum bünyesinde deneme aşamasında olan uygulama ilerleyen dönemde müracaatta bulunan vatandaşların kayıp eşyalarının akıbetleri yakın zamanda vatandaşlarla da paylaşılacak. Unutulan eşyalar arasında, para, oyuncak, şemsiye, plaj havlusu, cüzdan, kimlik, çanta, ziynet eşyası, pazar arabası, kıyafet, saat, paten, hatta futbol topu bile var. Unutulan ziynet eşyaları ise Kuyumcular Odası'na değer tespiti yapıldıktan sonra bozdurulup Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatırılıyor.

Yüz binlerce vatandaşın ulaşımını sağlamak için kullandığı toplu taşıma araçlarında her gün onlarca eşya unutulurken, bu eşyalar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu'na geliyor. Büroya gelen eşyalar belirli bir düzenle muhafaza edilirken, 1 ay boyunca alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi Hazinesine gidiyor. Eşyalar arasında paradan futbol topuna kadar birçok materyal bulunuyor.

Unutulan eşyaların sahiplerine tekrar kavuşturulması süreciyle ilgili bilgiler veren, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitem Dairesi Başkanlığı Müdürü Osman Günel, “Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar olduğu zaman şoförler tarafından bizim depolama merkezlerindeki görevlilerimize veya mobil ekiplerimize teslim ediliyor. Teslim edilen bu eşyaların zaman kaybetmeden teslimleri yapılıp tutanakları tutulduktan sonra bizim kayıp eşya büromuza geliyor ve ulaşılabilir olanlar için vatandaşların kendilerine bilgi veriliyor. Vatandaşın müracaatı üzerine de kimlik ibrazı ve imza karşılığı görevliler tarafından eşyalar kendilerine teslim ediliyor. Kendisine ulaşamadığımız vatandaşların eşyaları ise 1 ay sonunda giyim eşyaları, sosyal hizmetlere, ziynet eşyaları ve paralar da Kuyumcular Odası'na değer tespiti yapıldıktan sonra bozdurulup Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatırılıyor” şeklinde konuştu.

Yaz mevsiminde havlu, kışın ise şemsiye en çok unutulanlar arasında yer alıyor

En çok unutulan eşyaların dönemsel olarak değiştiğini vurgulayan Osman Günel, “Şu an yaz sezonundayız, en fazla plaj havluları çantalar mangallar ve bavullar unutuluyor. Kış mevsiminde ise en çok unutulan eşya şemsiye oluyor” ifadelerini kullandı.

Eşyaları sahiplerine daha hızlı şekilde ulaştırmak için mobil uygulama kullanılıyor

Biz daha fazla güvenilir çabuk ulaşılabilir olmak için geliştirildiğini belirten Günel, “Akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde, personelimizle birlikte mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde biz idareciler online olarak devamlı takip yapabiliyor ve bulunan eşyaların akıbetlerini, istatiksel verilerini görebiliyoruz. Aynı zamanda bu uygulamayı geliştirerek müracaatı bulunan vatandaşlarımızın da online olaraktan eşyalarının bulunup bulunmadıklarını öğrenmelerini sağlamak içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.