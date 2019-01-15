Toplum Destekli Polislerden öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince gençlerin suç ve suçtan, kötü alışkanlıklardan korunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, Kepez Anadolu Lisesinde 170 öğrenci öğretmenlere yönelik olarak; "evden hırsızlık olayları ve hırsızlıktan korunma yolları, 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasının önemi, trafik kuralları, internet ve sosyal medyanın güvenli kullanılması, iletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık olayına karşı alınması gereken tedbirler" konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Güvenlik semineri verildi

Öte yandan ekipler, Down Sendromlu bir öğrenci, ailesi ile birlikte Antalya Limanı'na gelen ve ziyarete açılan Askeri TCGL 403 Sancaktar Çıkartma Gemisine götürülerek, gezdirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş Şube Müdürlüklerinden uzman personelin katılımıyla "Kamu Güvenliğini Korumak, Kurumlar Arası İş Birliğinin ve Güvenlik Hizmetlerine Toplumun ve Tüm Kurumlarının İştiraklerinin" sağlanması amacıyla alanda çalışan 300 temizlik görevlisi personeline Fevzi Çakmak Mahallesi Belediye Temizlik İşçileri şantiyesi toplantı salonunda güvenlik semineri verildi.