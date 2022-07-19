Toprak sıcaklığını 100 dereceye çıkarıp doğal dezenfekte sağlıyorlar

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler, solarizasyon sistemiyle toprak sıcaklığını 100 dereye çıkarmak kaydıyla doğal dezenfekte yapıyorlar.

Kumlucalı çiftçiler, örtü altı sebze üretim sezonunun son bulmasıyla birlikte solarizasyon çalışmaları yapıyorlar. Yaklaşık 50 derece olan sera içi sıcaklığına katkı sağlamak için toprak üstüne seranın üzerindeki plastik örtünün daha ince bir plastik örtü daha seriyorlar.

Bir buçuk ay ince plastik ile kapalı kalıyor

Solarizasyon yoluyla toprağı kapattıklarında sıcaklığın 100 dereceye yaklaştığını ifade eden üretici Derya Demir, “Toprak sıcaklığı 100 dereceye yaklaştı mı toprağın altındaki mantar hastalıkları, yabancı otlar, patatesleşme hastalıklarını komple öldürüyoruz. Sera içindeki toprak bir buçuk ay kapalı kalıyor” dedi.

“Solarizasyon ile toprak altındaki bakteriler ölüyor”

Seralarda ekibiyle birlikte solarizasyon çalışması yapan Burhan Karamıklı, “Kendim çiftçiyim. Ama Haziran ayında itibaren solarizasyon işi yapıyorum. 13-14 kişilik bir ekibim var. Günlük 30-40 dönüm yer kapatıyoruz. Kapattığımız zaman sera içindeki sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Bu da mantarsal hastalık nemetod, bir takım yabancı otların tohumlarının ölmesini sağlıyor. Haziran ayında başlar Temmuz ayının sonuna kadar bu işi sürdürürüz. Toprak bu gördüğünüz ince naylon ile kapalı kalır. Her yıl Haziran ve Temmuz aylarında 2 ay boyunca ekibimle beraber bin 300 dönüm yer kapatıyorum. Bazen toprak sulanmadan kuru bir şekilde kapatılır. Toprağın birkaç gün yanması sağlanır. Bazen de çiftçilerin toprağı suladıktan sonra kapatır. Her ikisinde de toprağın yanması lazım. Solarizasyon toprağı yeniliyor. Zararlı haşereleri öldürüyor. Yabancı otları öldürüyor. Tamamen ilaçsız doğal koruma oluyor” diye konuştu.