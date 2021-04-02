İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Serik ilçesine bağlı Yankoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Eroğlu idaresindeki 07 SF 217 plakalı toprak yüklü kamyon seraya toprak götürmek için seyir halindeyken köprüde kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Eroğlu'nun yara almadığı kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.