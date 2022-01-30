Topraksız serada ürettiği gerbera çiçeğini yurt dışına iki katı fiyata satıyor

Antalya'nın önemli örtü altı tarım merkezlerinden Aksu ilçesinde topraksız serasında 3 yıldır gerbera çiçeği üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, yurt içinde 1-1 buçuk TL arasında sattığı çiçekleri yurt dışına iki katı fiyata satıyor.

Ziraat Mühendisi Esra Okan, Çamköy Mahallesi'ndeki 8 dekarlık topraksız serasında 12 ay üretim yapıyor. Topraksız yetiştiriciliği tercih etme sebeplerini anlatan Okan, “Toprak hastalıklarından kaçmak için tercih ediyoruz. Topraklı yetiştiricilikte büyük sıkıntılar oluyor. Verimi ve bitkiyi olumsuz derecede etkiliyor. Topraklı üretimde ihracat yapıyorsa üretici, serasındaki ürünü her yıl değiştirmesi gerekir. Topraksız tarımda üçüncü yılımızda olmamıza rağmen bu sıkıntıyı yaşamadık. Bitkinin gelişim durumu çok iyi. Topraksız yetiştiricilikte yaklaşık 40 veya 50 gün içinde hasat edebiliyoruz. Topraklı tarımda bu süre biraz daha uzayabiliyor. Topraksız tarım hızlandırıyor. Çünkü gübrelemeyi doğru şekilde makinalarla yapıyoruz. Bitkiler sağlıklı. 4 senede fidanlarımızı yeniliyoruz” dedi.

Gerbera çiçeğine yurt içi ve yurt dışından talepler olduğunu belirten Esra Okan, “Demet ya da kutu halinde satışlarımız var. İhracatta kutulara işlenerek gönderiliyor. Kış sezonunda fiyatlar artarken, yaz sezonunda düşebiliyor. Tanesi 1 TL ya da 1 buçuk TL'den satılırken, yazın 10 kuruşa düşebiliyor. Yurt dışı satışlarımız bu fiyatın iki katı olarak yapılıyor” diye konuştu.

“Yetiştiriciliği karlı ve keyifli”

Gerbera yetiştiriciliğinin kolay ve rahat olduğunu da vurgulayan Okan, ”Üreticinin hasat esnasında çalışması rahat. Yetiştiricilikte girdi maliyetleri artmış durumda. Hastalıklar için mücadele gibi giderleri olsa da yetiştiricilik karlı ve keyifli. Topraksız tarım olduğu için çok fazla otla mücadele işimiz olmuyor. Haftalık ilaçları var, bunlar zorunlu. Zararlılardan korumak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Fide bağımlılığımız yok. Sebzede fidecilere bağımlıyken, çiçekte kendimiz fidelerinizi yetiştirebiliyoruz. Haftada iki kere hasadı var” şeklinde konuştu.