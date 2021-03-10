Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü Antalya Toptancı Hal içinde 4 bin 500 metrekarelik ardiye alanında asfaltlama çalışması yaptı. 700 ton plentmiks malzeme ve bin 300 ton sıcak asfalt kullanarak yapılan çalışma ile yıllardır toz ve çamurla mücadele eden Toptancı Hali esnafı rahat bir nefes aldı.

“Toz ve topraktan eser kalmadı”

Toptancı Hal esnafı Mehmet Şahin, “Daha önceki durumu toz ve toprak halindeydi. Özellikle yaz aylarında hiç durulmuyordu. Ancak şu anki çalışmadan dolayı esnaf olarak çok memnunuz” diye konuştu.

“Çevredeki esnaf bu durumdan çok şikayetçiydi”

Toptancı Hali'nde damlama sulama işleriyle uğraşan Oktay Bulut “Bu alanın daha önceki halinden çok mustariptik. Kamyonlar buradaki ardiyelerden geçerken kaldırmış olduğu toz hepimizi çok kötü etkiliyordu. Çevredeki esnaf bu durumdan çok şikayetçiydi. Yol şu anda asfaltlandı” şeklinde konuştu.