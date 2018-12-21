Toros kadınları yeni döneme hazırlanıyor

Manavgat Belediyesi ‘Toros Kadınları Emek Pazarı'ndaki emekçi kadınlar için eğitim semineri düzenlendi.

Toros Kadınları Projesi 4. döneminin ilk eğitim semineri, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen seminerde Toros Kadınlarına mutfak sanatları, reklam- halkla ilişkiler ve iletişim teknikleri eğitimleri verildi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Hasan Fehmi Öz mutfak sanatları, Gülnihal Topay reklam, halka ilişkiler, pazarlama ve Seyran Efilti Atay ise iletişim teknikleri ile ilgili Toros Kadınlarını bilgilendirdi. Toros Kadınları seminere büyük ilgi gösterdi.

Yeni sezon 29 Aralık

Toros Kadınları Projesindeki kadınlar hijyen ve demo eğitimlerinin ardından 29 Aralık 2018 tarihinde yeni dönemin ilk emek pazarı kurulacak. Eğitim seminerlerini çok faydalı bulduklarını belirten Toros Kadınları, kendilerine bu imkanı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.