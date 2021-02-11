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“Toros Kaplanı” Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı

Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türk güreşinin efsanevi ismi Toros kaplanı lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, Ölümünün 11’inci Yılında mezarı başında dua ettiler.

Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türk güreşinin efsanevi ismi Toros kaplanı lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, Ölümünün 11'inci Yılında mezarı başında dua ettiler.


Paşa mezarlığındaki anma törenine Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi güreş antrenörleri Ali Topal, Ramazan Bözü ve Korkuteli Güreş Eğitim Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ilçe müdürü Ahmet Tunç katıldı.


Merhum Başpehlivan Cengiz Elbeye'nin mezarı başında dua eden Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi güreş antrenörlerinden Ali Topal, “Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Hedefimiz, Antalya'dan Cengiz Elbeye ve Recep Gürbüz ustalarımız gibi güreş sporuna ismini altın harflerle yazdıracak pehlivanlar çıkarmak” dedi.

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