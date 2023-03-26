Toroslar'ın gelinliği kardelenler karların arasından yüzünü gösterdi

Toroslar'ın ''nazlı bitkisi'' kardelen çiçekleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süsledi.

Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor. Bilimsel adı "galanthus" olan, nergisgiller familyasından olan ve baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylalarda kar birikintilerinin arasından boy veriyor. "Torosların gelinliği" diye nitelenen kardelen çiçekleri, 1900 rakımlı Çimi, 1500 rakımlı Geyran ve 1450 rakımlı Çanakpınar yaylalarında karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı. Kardelen çiçeği, bu sene yaylalara yağan karın az olması nedeniyle yüzünü erken gösterdi. Kar beyazına meydan okuyacak kadar beyaz renkte olan kardelenler, sıfırın altında 15 derece kadar dayanabiliyor.

“İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor”

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan kardelenler hem süs bitkisi olarak hem de kozmetik sanayinin yanı sıra çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında da kullanılması dolayısıyla bazı ihracatçı firmalar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, ihracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ise 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapılıyor.