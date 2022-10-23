Toroslar'ın yüksek kesimlerinde incir hasadı sona erdi

Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah incirde hasat dönemi tamamlandı.

Hasadın 45 gün sürdüğü Ürünlü Mahallesi'nde yaklaşık 75-80 ton siyah Bursa inciri ve beyaz incir hasadı yapıldı. İncir üreticileri bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla ürün elde etti. İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirterek, "İncir ağaçlarının bakımlarını her yıl düzenli yapıyoruz. Mevsim şartları da oldukça iyi gitti. İncir çok iyi oldu. Ürünlü köyünde tüm üreticiler de mutlu oldu" dedi.

Hasadın yaklaşık 40-45 gün sürdüğünü ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün aldık. Zaten kendimiz Antalya'da hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yoktu. Ürünler toplandığında gece Antalya'ya gönderip, sıcağı sıcağına müşterilerimize verdik” dedi.

“Rekolte her geçen yıl artıyor”

Ürünlü'de rekoltenin her geçen yıl yükseldiğini ve özellikle Bursa siyah incir üreticiliğinin arttığını söyleyen Yavuz, "Burasının rakımı 800 metre. Neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 50 ton incir hasadı yapıldı. Yerli incirler ile birlikte toplamda 75-80 ton civarında incir hasadı yapıldı" diye konuştu.

Emekli oldu, köyüne döndü

Mahalle sakinlerinden Mesut Şanlı ise, Antalya'da emekli olduktan sonra köyüne dönüş yaparak çiftçilikle uğraşmaya başladığını söyledi. Ürünlü'de genellikle üzüm, Bursa inciri ve hurma gibi meyvelerin yetiştiğini anlatan Şanlı, “Emekli olduktan sonra köyüme geri döndüm. Ben de bu işlerle uğraşmaya başladım. Arazime Bursa siyah inciri ve hurma fidanları ektim. Son iki yıldır ise meyvesini almaya başladım. Bursa siyah inciri ve beyaz incir olmak üzere köyümüzde bu yıl yaklaşık 75-80 ton civarında incir hasadı yapıldı. Çok verimli bir sezon geçirdik. Bu yıl geçen yıla göre çok iyi ürün elde ettik. Köyümüzde her geçen yıl Bursa siyah inciri dikimi artış gösteriyor. Tabii ki bu kolaylıkla yetişmiyor. Bakımını düzenli yapmak gerekir. Gübresi ve suyunu zamanında vermezsen hiçbir şey olmaz. Hasadımız yaklaşık 45 gün sürdü. Pazarlama sorunumuz zaten hiçbir zaman olmuyor. Ürünlerimizi Antalya haline gönderdik. Köyümüzün rakımı 800 metre ve yetiştirilen incirlerin şeker oranı, aroması ve tadı mükemmel. Artık Ürünlü'nün inciri bir marka haline geldi” dedi.

İncir hasadı yapan Nefise Yamansoy, “Ürünlü Mahallesi'nde arazilerimizde bulunan Bursa siyah inciri hasadını tamamladık. Hasadımız yaklaşık 45 gün sürdü. Bu yıl hasadımız geçen yıla göre çok iyi oldu. İnşallah gelecek sene çok daha iyi olur. Satışlarımız çok iyi geçti. Havaların hasat zamanı iyi gitmesi nedeni ile ürünümüz hiç bozulmadı. Allah bereket versin” diye konuştu.

“Ürünlü'nün incirinin lezzeti bir başkadır”

Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy ise, mahallede incir hasadının tamamlandığını söyledi. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 civarında rekolte artışı olduğunu anlatan Yamansoy, “Hasadımız bu yıl geçen yıllara göre çok güzel oldu. Köylülerimiz ve tüccarlar iyi para kazandılar. Yerli incir hasadı 20 gün önce, Bursa siyah incir hasadı ise yeni tamamlandı. Mahallemizde her geçen yıl yeni incir fidanları eken çiftçi sayısı artıyor. Her yerde incir bitmesine rağmen Ürünlü'de hasat bu güne kadar sürdü. İncirlerimize zirai ilaç atmıyoruz. Organik olarak yetişmektedir. Lezzeti bir başkadır. Onun için Ürünlü köyünde yetiştirilen incirlerin pazarlama sorunu olmuyor” şeklinde konuştu.