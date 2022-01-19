Torosların zirvelerinde karla mücadele çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki'de ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava ve karın etkisini sürdürdüğü Torosların yüksek bölgelerinde olumsuzluk yaşanmaması için mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, gece gündüz karla mücadele çalışması yapıyor. Akseki, Gündoğmuş, İbradı'da vatandaşın kar esareti yaşamaması için ekipler 7/24 karla mücadele ediyor.

“Yollar açılıyor”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş'un Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan mahalleleri, Akıncı mevkii, Pınarbaşı, Gelesandra yayla yollarını güvenli ulaşım için kardan temizledi. İbradı'da da iş makineleri kardan kapanan yolları açıyor. Akseki'de 2 ayrı ekip, Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak mahalle yollarını tekrar ulaşıma açtı.